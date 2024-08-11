Исмаилов: «Нужно порадоваться за Рамазанова, выигравшего Олимпиаду»

Тренер Рамазан Исмаилов прокомментировал победу Магомеда Рамазанова, который стал чемпионом Олимпийских игр в Париже по вольной борьбе в категории до 86 кг.

«Очень рад за Рамазанова. Это наш спортсмен, россиянин. Не стоит его осуждать за то, что он выступает за Болгарию. Да, есть такие принципиальные люди, которые сами откажутся поехать на Олимпиаду на нынешних условиях МОК. Но есть и те, кто думает: «Я же пахал столько лет. И ради чего? Нет, я не могу пропустить Игры». Таких спортсменов тоже нужно понять и порадоваться за их успехи», — приводит слова Исмаилова MMA.Metaratings.ru.

Рамазанов до 2022 года выступал за Россию, а затем сменил спортивное гражданство на болгарское. На Олимпиаде-2024 он победил Алекса Мура, Джабраила Шапиева, Аарона Брукса и Хассана Язданишарати.