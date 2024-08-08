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Париж-2024

Сегодня, 10:50

Провалившая взвешивание спортсменка завершила карьеру после дисквалификации на Олимпиаде

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Винеш Пхогат.
Фото Reuters

Член сборной Индии по борьбе Винеш Пхогат объявила о завершении карьеры после дисквалификации на Олимпиаде.

«Борьба победила, а я поиграла и потеряла мечту. Мое мужество ушло, сил больше нет. Прощай, борьба, 2001-2024», — написала Пхогат в соцсети X.

29-летнюю спортсменку дисквалифицировали перед финалом Олимпийских игр по вольной борьбе в весовой категории до 50 кг за превышение лимита по весу на 100 г.

Трагедия на Олимпиаде. Спортсменка из Индии лишилась медали из-за перевеса в 100 граммов

Олимпиада
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