Представительница Украины предложила пообщаться на английском в ответ на вопрос об интервью с российским СМИ

Пресс-атташе украинской сборной по борьбе и спортсменка Оксана Ливач негативно восприняли предложение корреспондента «СЭ» поговорить после соревнований по борьбе на Олимпиаде.

На вопрос, дает ли Оксана интервью российским СМИ, она и пресс-атташе ответили «нет», а сопровождавшая спортсменку девушка сказала, что говорить готовы «только на украинском или английском». Однако когда корреспондент «СЭ» согласился на такие условия, все представители делегации молча прошли мимо.

Зато на это отреагировала коллега-журналистка из Украины, стоявшая рядом. Она обратилась к корреспонденту «СЭ»: «У вас даже хватает наглости приставать? Это ужас!» На что получила ответ, что он просто выполняет свою работу.

Оксана Ливач проиграла в схватке за бронзу японке Юи Сусаки 0:10.