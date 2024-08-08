Олимпиада
Календарь Медальный зачет Новости Статьи Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024
Борьба вольная

Париж-2024

Сегодня, 10:12

Представительница Украины предложила пообщаться на английском в ответ на вопрос об интервью с российским СМИ

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Пресс-атташе украинской сборной по борьбе и спортсменка Оксана Ливач негативно восприняли предложение корреспондента «СЭ» поговорить после соревнований по борьбе на Олимпиаде.

На вопрос, дает ли Оксана интервью российским СМИ, она и пресс-атташе ответили «нет», а сопровождавшая спортсменку девушка сказала, что говорить готовы «только на украинском или английском». Однако когда корреспондент «СЭ» согласился на такие условия, все представители делегации молча прошли мимо.

Зато на это отреагировала коллега-журналистка из Украины, стоявшая рядом. Она обратилась к корреспонденту «СЭ»: «У вас даже хватает наглости приставать? Это ужас!» На что получила ответ, что он просто выполняет свою работу.

Оксана Ливач проиграла в схватке за бронзу японке Юи Сусаки 0:10.

6
2
Читайте также
В Париже прошла церемония награждения медалями за командный турнир фигуристов на Олимпиаде-2022
В Париже прошли групповые соревнования синхронисток
Военкора Поддубного направят в московскую клинику для дальнейшего лечения
Ничушкин не торопится в СКА, а «Спартак» усилится экс-одноклубником Капризова. Главные трансферные новости КХЛ на 7 августа
Рекордсмен мира в беге с препятствиями потерял сознание после падения на ОИ
Politico сообщила о возможном отказе Ирана от атаки на Израиль из-за США
Популярное видео
Шестеркин: сезон в «Рейнджерс», Россия и ребенок, Сорокин
Кузнецов вернулся, СКА и потолок зарплат, трансферы КХЛ
«Амур» пока без легионеров, «Трактор» подписал Кэмпфера
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
Новый «Куньлунь», «Динамо» продало Коновалова
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
Кузнецов: переход в СКА / переезд в Питер / проблемы со здоровьем
Барабанов вернулся в Россию, Гусев остался в «Динамо»
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
Евгений Кузнецов подписал контракт со СКА
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Лучший молодой вратарь покидает КХЛ
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Войнов перешел из «Ак Барса» в «Торпедо»
Ткачев выбыл на полгода после тяжелой травмы
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Жафяров — об «Ак Барсе» и переходе в «Барыс»
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Никита Зайцев — об НХЛ и контракте со СКА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Американка Хильдебрандт завоевала золото Олимпиады-2024 в вольной борьбе в весе до 50 кг
Новости
RSS RSS
Все новости