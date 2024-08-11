Японка Кагами Юка победила в вольной борьбе на Олимпиаде-2024 в весе до 76 кг

Японская спортсменка Кагами Юка выиграла золото в соревновании по вольной борьбе на Олимпийских играх 2024 года в Париже.

В финале в весовой категории до 76 кг японка одержала победу над американкой Кеннеди Алексис Блэйдс со счетом 3:1.

Бронзовые медали достались Милайми де ла Карид Марин Портиль из Кубы и Татьяне Рентерии Рентерии, выступающей за Колумбию.

Вольная борьба

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Женщины

до 76 кг

Финал

Кеннеди Алексис Блэйдс (США) — Кагами Юка (Япония) — 1:3

Матч за 3-е место

Женесис Росанжела Риско Вальдес (Эквадор) — Татьяна Рентерия Рентерия (Колумбия) — 1:2

Милайми де ла Карид Марин Портиль (Куба) — Айпери Медет (Киргизия) — 6:0

«Champ-de-Mars Arena».