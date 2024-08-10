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Париж-2024

Сегодня, 21:16

Борец вольного стиля Жамалов из Узбекистана выиграл золото в весовой категории до 74 кг

Руслан Минаев
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Узбек Разамбек Жамалов выиграл золото в весовой категории до 74 кг на Олимпийских играх в Париже.

В финале он победил японца Даичи Такатани со счетом 5:0.

Бронзовым призером стал албанец Чермен Валиев, который был сильнее Виктора Рассадина из Таджикистана (6:2), и американец Кайл Дэйк, который победил Хетика Каболова из Сербии — 10:4.

Виктор Вембаньяма и&nbsp;Леброн Джеймс. Олимпиада-2024: белорус Тихонцов взял бронзу, Франция против США в финале баскетбольного турнира. Онлайн-трансляция 10 августа

Вольная борьба

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Мужчины

до 74 кг

Финал

Даичи Такатани (Япония) — Разамбек Жамалов (Узбекистан) — 0:5

Матчи за бронзу

Чермен Валиев (Албания) — Виктор Рассадин (Таджикистан) — 6:2

Хетик Каболов (Сербия) — Кайл Дэйк (США) — 4:10

«Champ-de-Mars Arena».

Источник: Медальный зачет Олимпиады-2024
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