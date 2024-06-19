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Париж-2024

Сегодня, 14:23

Мамиашвили заявил, что практически все борцы дали согласие на участие в Олимпиаде в нейтральном статусе

Сергей Жуков
корреспондент
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Михаил Мамиашвили.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили ответил «СЭ» на вопрос о спортсменах, которые должны поехать на Олимпиаду в Париже.

В среду, 19 июня появилась информация о том, что ФСБР рекомендовала всем спортсменам, получившим приглашения на Игры-2024, принять их.

«У нас дедлайн до завтра. Сегодня пришел документ, в котором предложили спортсменам дать свое согласие или несогласие на участие в Играх под нейтральным статусом. Насколько я знаю, большинство ребят дали согласие соблюдать хартию МОК, не нарушать правила ВАДА и дали добро на возможное участие в нейтральном статусе. Окончательное решение участия в Играх будет в день начала Олимпиады. Может, кто-то заболеет. Спортсмены сегодня дали предварительное согласие на участие в нейтральном статусе. Практически все спортсмены дали согласие», — сказал Мамиашвили «СЭ».

15 июня Международный олимпийский комитет (МОК) назвал имена первых россиян, допущенных на Олимпиаду в Париже. От России принять участие в соревнованиях по борьбе смогут 10 спортсменов: Начын Монгуш, Шамиль Мамедов, Арслан Багаев, Абдулла Курбанов, Алан Остаев, Магомед Муртазалиев, Наталья Малышева, Вероника Чумикова, Алина Касабиева и Елизавета Петлякова.

Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа. Российские спортсмены смогут выступить на соревнованиях в нейтральном статусе и только в индивидуальных дисциплинах, при этом их результаты не будут учитываться в медальном зачете.

Сборная России по борьбе
Михаил Мамиашвили
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ФСБР рекомендовала российским борцам принять приглашения на Олимпийские игры в Париже

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