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Сегодня, 23:15

Рамазанов извинился перед алжирской боксершей Хелиф: «Это ее личная жизнь»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Болгарин Магомед Рамазанов в разговоре с «СЭ» принес извинения алжирской боксерше Иман Хелиф, которая попала в скандал на Олимпиаде-2024 в Париже из-за провала гендерного теста.

— Трансгендерам нельзя давать выступать. Это мужчины, а не женщины. Как мужчина может драться с женщинами? Но насчет этих девушек скажу: сначала плохо подумал. Алжир — мусульманская страна, как они могут себе такое позволить? Но оказалось, это была девушка. Хочу официально извиниться перед ней за то, что даже просто в мыслях подумал о ней плохо. У этой девушки была тяжелая жизнь, и она достигла успеха. Что бы она ни делала, это ее личная жизнь. Даже за какие-то грехи она будет отвечать сама. Хочу извиниться за свои мысли. Я не против боев.
Боевые искусства — мужской вид спорта. Это нужно мужчинам, но в целях самообороны. Я тоже сам хочу попрактиковаться для себя. Если на улице будет драка, должен выйти, ударить, уметь защищаться. В целях самообороны готов этим заниматься. Мое личное мнение, я не хочу выступать по боям. Это, не скажу, что собачьи бои, это как Колизей. Болельщикам там нужна кровь. Здесь не нужна кровь. Даже когда у человека травма, они его жалеют, не хотят, чтобы такое было. Даже если рассечение, кровь чистят и дают выступить. Не так, как будто ты в рабство попал. Это мое мнение. Я не против боев. У меня есть друзья-бойцы. Мощные братья! О которых я ничего плохого сказать не могу. Поп-ММА? Вот это вообще не признаю. И кулачные бои. Вот это уже реальная жесть. Я против этого. Бои — пускай люди занимаются, зарабатывают на жизнь как хотят. Я не против. Не презираю их за это. Наоборот, рад, когда мои близкие, достойные люди добиваются успеха. Сделайте заголовки, многие даже не дочитывают комментарии до конца. Додумывают и сразу осуждают. Неприятно мне. Не хочу, чтобы обо мне плохо думали, — сказал Рамазанов.

В 2023 году IBA после серии ДНК-тестов отстранила Хелиф и Линь Юйтин из Тайваня от участия в чемпионате мира, так как они не смогли пройти гендерный тест. Несмотря на это, в Международном олимпийском комитете посчитали, что обе спортсменки соответствуют критериям отбора, и допустили их к соревнованиям на Олимпиаде в Париже.

Олимпиада
Иман Хелиф
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