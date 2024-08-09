Олимпиада
Календарь Медальный зачет Новости Статьи Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024
Борьба вольная

Париж-2024

Сегодня, 23:05

Олимпийский чемпион Рамазанов: «Надеюсь, выиграю Игры-2028 в Лос-Анджелесе»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Магомед Рамазанов.
Фото AFP

Болгарин Магомед Рамазанов в разговоре с «СЭ» поделился впечатлениями после победы на Олимпиаде-2024 в Париже.

В финальной схватке в весовой категории до 86 кг Рамазанов оказался сильнее иранца Хасана Язданичарати.

— Как финал? Не удивило, что с первых минут начались какие-то проблемы?
— Эта победа для меня была не такой радостной, потому что соперник был травмированный, как я понял. Не в полную силу боролся. Тяжело ему было, наверное, собраться из-за этого. А так он — легенда. Я рад, что разделил с ним ковер. Я ему сказал, что он — легенда. Я смотрел его схватки и всегда хотел попасться с ним. Те, кто с ним борется, обычно начинают защищаться, убегать назад — пассивничать. У меня уже несколько лет цель была пойти первым в атаку. Так и сделал. Доволен, что так получилось. Спасибо Всевышнему за то, что дал мне сил и терпения, успокоил мои нервы, собрал меня. Я рад, что завоевал золотую медаль. Я так счастлив, что даже не могу в это поверить.
— Узнавали, что в Болгарии дают за золотую медаль?
— Даже не интересовался. Не сомневаюсь, что мне что-то дадут. Очень много болгар, которые любят борьбу. Просто не представляю, за меня столько людей болеют! Не только в России, но и в Германии, Италии, где бы я ни был! Даже когда 4 года назад проиграл за выход в финал, столько людей написало! Они поддерживали, верили в меня. Очень благодарен всем.
— О чем мечтаете сейчас?
— Дальше тренироваться. Хочу выиграть чемпионат Европы, чемпионат мира. В 35 лет закончить. Таких прямо целей нет, честно говоря. Высшую цель я выполнил. Дальше буду выступать в свое удовольствие.
— Есть планы на Олимпиаду в Лос-Анджелесе?
— Надеюсь, попаду туда и выиграю.

Рамазанов до января 2022 года выступал за Россию, после чего сменил спортивное гражданство. Также на его счету серебро чемпионата Европы-2020 в Риме до 79 кг и золото Кубка мира-2019 в Якутске.

Олимпиада
2
0
Читайте также
Русскую музыку включили в перерыве матча Сербия — США на Олимпиаде
Египетский борец арестован парижской полицией за сексуальное насилие
Су-34 ударом ФАБ-3000 уничтожил живую силу и технику ВСУ в Сумской области
«Краснодар» хочет купить экс-легионера ЦСКА. Трансферные слухи РПЛ на 9 августа
Минздрав переиздал перечень медицинских противопоказаний к вождению
Опубликованы кадры с военкором Поддубным после попадания дрона ВСУ в машину
Популярное видео
Ковальчук рассказал о своем будущем
Шестеркин: сезон в «Рейнджерс», Россия и ребенок, Сорокин
Кузнецов вернулся, СКА и потолок зарплат, трансферы КХЛ
«Амур» пока без легионеров, «Трактор» подписал Кэмпфера
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
Новый «Куньлунь», «Динамо» продало Коновалова
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
Кузнецов: переход в СКА / переезд в Питер / проблемы со здоровьем
Барабанов вернулся в Россию, Гусев остался в «Динамо»
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
Евгений Кузнецов подписал контракт со СКА
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Лучший молодой вратарь покидает КХЛ
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Войнов перешел из «Ак Барса» в «Торпедо»
Ткачев выбыл на полгода после тяжелой травмы
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Жафяров — об «Ак Барсе» и переходе в «Барыс»
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Борец из Молдовы Никитина стала серебряным призером Олимпийских игр в Париже

Рамазанов извинился перед алжирской боксершей Хелиф: «Это ее личная жизнь»
Новости
RSS RSS
Все новости