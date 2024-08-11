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Сегодня, 02:37

Хабиб Нурмагомедов поздравил сменившего гражданство борца Жамалова с победой на Олимпиаде-2024

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Разамбек Жамалов.
Фото Reuters

Российский боец, бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поздравил узбекского борца вольного стиля Разамбека Жамалова с победой на Олимпиаде-2024.

Жамалов — уроженец России, сменивший спортивное гражданство на узбекское.

«Поздравляю, олимпийский чемпион!» — написал у себя в соцсетях Нурмагомедов, опубликовав фото Жамалова.

В финальной схватке в весовой категории до 74 кг Жамалов победил японца Даичи Такатани.

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