Хабиб Нурмагомедов поздравил сменившего гражданство борца Жамалова с победой на Олимпиаде-2024

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Российский боец, бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поздравил узбекского борца вольного стиля Разамбека Жамалова с победой на Олимпиаде-2024.

Жамалов — уроженец России, сменивший спортивное гражданство на узбекское.

«Поздравляю, олимпийский чемпион!» — написал у себя в соцсетях Нурмагомедов, опубликовав фото Жамалова.

В финальной схватке в весовой категории до 74 кг Жамалов победил японца Даичи Такатани.