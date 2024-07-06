Тедеев: «Не понимаю решения российских борцов не ехать на Олимпиаду в Париж»

Экс-главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев прокомментировал решение Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) не участвовать в Олимпийских играх-2024.

«Было ожидаемо, что МОК не допустит до участия наших ведущих спортсменов. Но есть и другие ребята, к которым у МОК вопросов нет. Почему исполком ФСБР не допустил их до участия? Если честно, не понимаю. В исполкоме же не дилетанты, они понимают труд спортсменов, которые готовятся к Олимпийским играм. Весь мир знает, кого представляют наши спортсмены, вне зависимости от их статуса», — приводит слова Тедеева MMA.Metaratings.ru.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. В декабре 2023-го МОК допустил россиян к участию в Олимпиаде в нейтральном статусе и только в индивидуальных дисциплинах. При этом российских атлетов не допустят на церемонию открытия Игр, также они не будут упомянуты в медальной таблице.