Кормье: «Печально, что русские борцы не допущены. Это бросит тень на победителей Олимпиады»

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье (23-3) заявил, что отсутствие борцов вольного стиля из России на Олимпийских играх-2024 бросит тень на победителей соревнований.

«Это одна из величайших олимпийских сборных [США], которые у нас когда-либо были, — приводит слова Кормье Sports Illustrated. — Я просто считаю, что это очень печально, что русские спортсмены не могут участвовать в соревнованиях. И я не собираюсь вдаваться в политические аспекты этой ситуации.

С точки зрения спортсмена, ты просто хочешь соревноваться с лучшими. Это правда. А с точки зрения конкуренции, отсутствие русских спортсменов может бросить тень на победителей. Это как Олимпийские игры 1984 года в Лос-Анджелесе — у нас есть спортсмены, которые так заслужили свои олимпийские чемпионства, но о них почти забыли, потому что русских там не было.

К сожалению, люди всегда будут оглядываться назад и говорить: «Ну, русских там не было». Спросите любого из борцов, они хотят, чтобы русские были там, чтобы они могли их победить».

Федерация спортивной борьбы России ранее объявила, что борцы, которые были допущены до участия в Олимпийских играх в Париже Международным олимпийским комитетом (МОК), приняли решение отказаться от участия в соревнованиях.