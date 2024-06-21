Кормье: «Тажудинов заслуживает побороться за звание олимпийского чемпиона»

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье поделился мыслями о перспективах чемпиона мира 2023 года Ахмеда Тажудинова стать чемпионом Олимпийских игр в Париже.

«Этот парень уничтожил всех. Я видел фотографию, где Тажудинов, будучи ребенком, стоит рядом с Садулаевым. Я не понимаю... Ахмед очень талантливый, отличный борец. Надеюсь, он примет участие в Олимпийских играх. Думаю, он заслуживает побороться за звание олимпийского чемпиона. Он же молодой парень, ему 22 или 23 года. Он будет олимпийским чемпионом.

Проблема в том, что люди всегда будут считать: «Ну, тебе не пришлось пройти Садулаева, чтобы стать чемпионом мира». Это одна из главных проблем в текущей ситуации. Из-за отсутствия великих российских спортсменов люди всегда будут думать: «А что, если?» К сожалению, мы не увидим борьбу Заурбека Сидакова, Абдулрашида Садулаева и Завура Угуева на этой Олимпиаде. Эти парни имеют огромное влияние на этот спорт», — цитирует MMA.Metaratings.ru Кормье.