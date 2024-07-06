Шлеменко поддержал отказ борцов от Игр: «Ради олимпийской мечты теперь наплевать на честь и страну?»

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко прокомментировал отказ российских борцов от участия в Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе.

«Полностью поддерживаю, это мужское решение. Тебя никогда не будут уважать, если об тебя вытирают ноги. Олимпийская мечта? И что? Ради нее теперь надо наплевать на свою честь и страну, которая тебя взрастила?» — приводит слова Шлеменко MMA.Metaratings.ru.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. В декабре 2023-го МОК допустил россиян к участию в Олимпиаде в нейтральном статусе и только в индивидуальных дисциплинах. При этом российских атлетов не допустят на церемонию открытия Игр, также они не будут упомянуты в медальной таблице.