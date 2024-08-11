Албанский боец Валиев подал апелляцию на результат боя с олимпийским чемпионом Жамаловым

Албанский борец Чермен Валиев заявил, что подал протест на результат четвертьфинала Олимпиады-2024 в вольной борьбе (до 74 кг) против узбекистанца Разамбека Жамалова.

В четвертьфинале Жамалов победил со счетом 6:5. При этом узбек уступал за 10 секунд до конца поединка со счетом 4:5, но получил два балла из-за пассивности соперника.

Оба борца являются уроженцами России.

«Не понял, что произошло на последних секундах схватки с Жамаловым. Я выиграл схватку. Челлендж просят от безысходности на последних секундах, они нажали на кнопку. Судьи решают исход. Считаю, неадекватно давать подряд два балла за пассивность сопернику. Их даже близко не было! Я не избегал борьбы. Когда человек ведет, он не атакует, а защищается, не рискует проходить в ноги. Один дали, хорошо, оставалось пять секунд, я стоял в центре ковра, он прошел в ногу, я отпрыгнул. Все. Судья на ковре оценки не ставил, затем посмотрели видео — и поменяли решение. Не знаю, как это работает, и сейчас не понимаю, какие мысли возникли у судей. Знаю правила борьбы и считаю, что некорректно оценили эти действия.

Протест? Мы планировали подавать апелляцию и отправили ее по почте в комиссию федерации. Но думаю, уже ничего не поменяют. Здесь провел четыре схватки и все выиграл. Кто разбирается в борьбе, ему показать эту схватку — он скажет, что там некорректно отсудили», — сказал Валиев.

По итогам турнира в весовой категории до 74 кг Чермен Валиев стал бронзовым призером, победив таджика Виктора Рассадина (6:2). Разамбек Джамалов завоевал золото, он оказался сильнее японца Даичи Такатани в финале (5:0).