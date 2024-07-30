Тренер сборной Канады извинилась после скандала со слежкой на Олимпиаде

Если вы любите фильмы про Джеймса Бонда, то ловите новый выпуск «Биг-Дена». Денис Казанский вспомнил Карамзина, вуайеризм и даже Лэмпарда с «Феррари». И все благодаря Канаде.

Все женщины Канады без труда вам скажут, где они были 6 августа 2021 года, чем занимались в этот день и как закончили вечер.

Канадки отложили свои домашние и рабочие хлопоты, за детьми приглядывали отцы, миллионы юношей остались без свиданий...

Дамы смотрели телевизор.

В тысячах километрах от Страны кленового листа, на стадионе японского города Йокогама, в этот день играла в футбол их сборная. В финале «ковидной» Олимпиады канадки вышли на поле против сборной Швеции. Этот процесс, кстати, судила наш арбитр Анастасия Пустовойтова. Она зафиксировала ничью и отправила матч в серию 11-метровых. Там была драма. Мазали все. Напряжение колоссальное.

Канада победила Швецию (1:1, пенальти 3:2) в финале Олимпиады в Токио. Фото Global Look Press

Шведки не забили четыре пенальти, канадки — три.

«Удар на золото» Канада доверила Джулии Гроссо, однофамилице итальянца Фабио, который забил решающий пенальти в финале чемпионата мира-2006 «имени Зидана и Матерацци».

Судьба не ошибается. Гроссо не промахиваются.

Пустовойтова и весь мир увидели историю триумфа канадского футбола.

Это был лучший день и в жизни англичанки Беверли Пристман. За год до Олимпиады ей в 35 доверили сборную. Она прикоснулась к Канаде и сделала ее золотой.

Беверли Пристман получила награду лучшего тренера женских команд в мире.

На Олимпийские игры в Париж Пристман долго упаковывала чемоданы: город требует красивых нарядов и время намекало — бери вещей побольше.

Канада собиралась защитить свое золото и сыграть в финале аккурат перед церемонией закрытия Игр.

Сейчас из всех нарядов Пристман понадобится один — самый удобный, чтобы лететь домой.

Она отстранена от работы, вместе с двумя помощниками.

Их обвиняют в шпионаже.

За день до матча с Канадой женская сборная Новой Зеландии проводила закрытую тренировку. Вдруг девушки услышали подозрительное жужжание и увидели... дрон. Немедленно сообщили охране и узнали, что это не случайно залетевший объект с какой-нибудь авторской французской свадьбы.

Это шпионский дрон ассистентов тренера канадской сборной Джозефа Ломбарди и Жасмин Мандер. Их поймали с поличным.

События развивались стремительно. Помощников с Олимпиады выгнали сразу, Канаду лишили шести очков. Над судьбой главного тренера думали чуть дольше.

Главный тренер женской сборной Канады Беверли Пристман. Фото Global Look Press

Знала она или нет? Решили, что Пристман не могла не знать. Ее извинения («Мое сердце разбито. Прости, Канада и футбол») не помогли: нарушены принципы честной игры, Олимпийская хартия разорвана в клочья.

ФИФА дисквалифицировала всю компанию на год. Сборная лишилась тренера, но не надежды. Во Франции канадки обыграли ту самую сборную Новой Зеландии и хозяек. Они все еще могут выйти из группы, несмотря на минус шесть очков. Хотя теперь каждый победный результат будет провоцировать ироничное: «Все ясно, нашпионили».

Но куда страшнее, что теперь под сомнение поставлен «тот самый день» — 6 августа 2021 года. Несколько источников сообщили, что «дронный метод» изучения соперника штаб Пристман использовал и раньше. А раньше — это когда? В Японии? Репутация уже испорчена, а теперь под вопросом еще и результат, главный день в календаре канадских дам. С этим будут разбираться.

Нам же интереснее понять: а что такого особенного могла узнать главный тренер за день до игры? Здесь потребуется опыт матерого шпиона.

Пять лет назад в Англии вспыхнул грандиозный скандал. Фрэнк Лэмпард, тогда главный тренер «Дерби Каунти», готовил свою команду к игре с лидером чемпионшипа «Лидс Юнайтед», была обычная предыгровая тренировка.

Охранники базы заметили подозрительную фигуру в кустах. Пошли проверять. В них прятался молодой человек в спортивном костюме. В его руках были кусачки и бинокль. Личность выяснили быстро — сотрудник клуба «Лидса». Главный тренер аргентинец Марсело Бьельса взял все на себя:

— Это мой человек. Я его туда послал.

— А зачем?

— А что такого-то? Я шпионил за всеми соперниками, мы наблюдаем за тренировками.

Англия обалдела от такого признания и долго не знала, как реагировать. Бьельса шел напролом. Собрал большую пресс-конференцию и полтора часа рассказывал, как он изучает соперника, что для этого требуется. Шпионские игры нужны, по его словам, только для небольших штрихов:

«Когда вы следите за соперником, то собираете конкретную информацию. Три ключевых момента — стартовый состав, стратегия и расстановка. Если вы наблюдаете за тренировкой за день до игры, то получаете не ту информацию, которая позволит вам сделать план на матч».

Марсело Бьельса. Фото Global Look Press

Бьельса регулярно шпионил в Аргентине и не видел в этом ничего секретного и уж тем более предосудительного. Он просто изучает соперника. К его методам там все привыкли.

«Лидс» Бьельсы обыграл «Дерби» Лэмпарда — 2:0. Фрэнк был в бешенстве. Извинений не последовало. Наказания тоже.

Как и в других случаях доказанного шпионажа в футболе. Андре Виллаш-Боаш сам рассказал, что когда работал с Жозе Моуринью в «Челси», то босс посылал его инкогнито на тренировки соперников. Юлиан Нагельсманн видел, как за его тренировками в «Хоффенхайме» шпионили дроны «Вердера», и не придавал этому значения. Просто иронично отмечал «похвальную» работу соперника.

В других видах спорта шпионаж карается гораздо суровее. Например, в 2007-м руководители «Формулы-1» смогли доказать, что британский «Макларен» использовал промышленный шпионаж, чтобы получить секретные разработки болидов «Феррари». Вердикт — лишение всех очков в Кубке конструкторов и штраф 100 миллионов долларов.

Спорту человеческое не чуждо. Еще Карамзин заметил, что «ничто не ново под луной».

Когда на кону титулы, а значит, большие деньги, то в деле запрещенные приемы и шпионские штучки.

Кажется, что слова Бьельсы настолько же наивны, насколько понятны. Что можно узнать на тренировке за день до игры?

Реакция «Шпион, выйди вон» — тоже правильна и объяснима. Нам хочется смотреть чистый спорт, без допинга, вуайеризма и предвзятости.

Вот только возможно ли это? С постоянным совершенствованием технологий и способы получения информации будут все изощренней. А значит, такие истории никогда не исчезнут.