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Безумная развязка и ограбление Аргентины, Ляказетт тащит Францию, Бальбуэна не остановил Японию

Франция обыграла США, Аргентина проиграла Марокко в первом туре Олимпиады
Андрей Кузичев
Корреспондент
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Александр Ляказетт.
Фото AFP
Главные события первого тура на олимпийском футбольном турнире.

Главный турнир Анри

Олимпийские игры. Мужчины. Группа A
24 июл, 22:00. Velodrome (Марсель)
Франция (олимп.)
3:0
США (олимп.)

Что за тренер Тьерри Анри — так никто толком еще и не знает. В «Монако» несколько лет назад знаменитый в прошлом форвард провалился. Работа в МЛС с «Монреалем» — скорее просто опыт, а в сборной Бельгии он был ассистентом Роберто Мартинеса. Это все-таки специфическая работа, так что чаще Анри можно было увидеть в роли эксперта на телевидении. Теперь же он — надежда Франции на домашней Олимпиаде.

Аббосбек Файзуллаев, Тьерри Анри, Эльдор Шомуродов. Франция без Мбаппе, но с тренером Анри, Файзуллаев и Шомуродов — надежды Узбекистана. Следим за олимпийским футболом!

Давление — колоссальное. Уровень ожиданий — тоже. Да и США на старте оказали «трехцветным» максимальное сопротивление. Американцы уверенно защищались, а в атаке долгое время были даже острее. В первом тайме мог забить Аронсон. Во втором с подбора выстрелил в перекладину Михайлович. Однако способность перебороть крепкого соперника многое говорит об этой сборной Франции. К тому же у нее есть лидер в лице Ляказетта. Как раз капитан открыл счет, из-за штрафной отправив мяч под дальнюю штангу.

После этого Франции пришлось демонстрировать умение терпеть. Звездно-полосатые резко усилили давление и в течение полутора минут могли отыграться дважды. В первом случае Рест сумел «сложиться» и остановить удар Аронсона из центра штрафной, а во втором — когда Паредес вырезал образцовую подачу — Толкин с полутора метров ухитрился отправить мяч в штангу.

Ему бы поучиться точности у Олисе, который снял напряжение идеальным обводящим ударом. В роли ассистента новичка «Баварии» выступил Ляказетт. Это уже класс, который у Франции даже в отсутствие ряда ярких исполнителей присутствует. Еще раз его продемонстрировал вбивший мяч в сетку головой при подаче углового Баде. По содержанию игры эти 3:0 — даже перебор. Вместе с тем французы получили колоссальный заряд уверенности в собственных силах, что приближает их к статусу едва ли не главного фаворита турнира.

Олимпийские игры. Мужчины. Группа A
24 июл, 18:00. Allianz Riviera (Ницца)
Гвинея (олимп.)
1:2
Новая Зеландия (олимп.)

И

В

Н

П

М

О

1. Франция

1

1

0

0

3-0

3

2. Новая Зеландия

1

1

0

0

2-1

0

3. Гвинея

1

0

0

1

1-2

0

4. США

1

0

0

1

0-3

0

Триллер в Сент-Этьене

Олимпийские игры. Мужчины. Группа B
24 июл, 16:00. Stade Geoffroy-Guichard (Сент-Этьен)
Аргентина (олимп.)
1:2
Марокко (олимп.)

Хавьер Маскерано выиграл две Олимпиады в качестве игрока и приехал за третьим золотом уже в роли тренера. Однако у марокканцев, которые во Франции играют, словно дома, были иные планы. Оборона во главе с опытным капитаном Хакими затянула Аргентину в вязкую позиционную игру, а в добавленное к первому тайму время африканцы взорвались классной атакой. Ее украшение — пас пяткой воспитанника «Барселоны», а ныне форварда «Вильярреала» Ахомаша. Далее последовал прострел Эль-Ханнуса, и Рахими образцово сыграл на опережение.

Этот форвард — один из «переростков» в составе «Атласских львов». К 28 годам он так и не добрался до Европы. Выступал на родине, а три года назад перебрался в «Аль-Айн», с которым в последнем сезоне выиграл азиатскую Лигу чемпионов и забил 13 мячей. Два из них привели к вылету «Аль-Насра» Криштиану Роналду, а против саудовского гегемона «Аль-Хиляля» Рахими и вовсе оформил хет-трик. Олимпиада в его исполнении пока напоминает продолжение, так как за первым точным ударом последовал второй — с заработанного Ахомашем пенальти.

Николас Отаменди во&nbsp;время матча. Скандал в матче Аргентины и Марокко: беспорядки болельщиков, двухчасовая пауза и поздняя отмена гола

Как тут не вспомнить взлет марокканцев на ЧМ-2022?! Причем есть определенные параллели. В Катаре «львы» поставили на доморощенного тренера, экстренно назначив Валида Реграги за два месяца да турнира. Олимпийцев же 1 марта (после неудач предшественника в контрольных матчах) принял тоже работавший прежде только в родной стране экс-футболист национальной команды Тарик Сектиуи. Но, конечно, никакой легкой жизни у его парней в среду не было. При 0:2 Аргентина наконец-то включилась на полную мощь, и вышедший на замену сын Диего Симеоне — Джулиано — замкнул дальнюю штангу.

А потом пробил час 35-летнего вратаря марокканцев Мохамеди. С интервалом в несколько минут он выдал сумасшедший сейв после удара Амионе головой с линии площади ворот, после чего остановил выход Хулиана Альвареса один на один. В общем, шансы у бело-голубых были. Их еще и повышало судейство по рекомендациям ФИФА относительно добавленного времени. После ЧМ-2022 мы от этого уже отвыкли, но на Играх арбитр решили бить рекорды.

В данном случае швед Гленн Нюберг откуда-то насчитал целых пятнадцать минут. А так как на данном отрезке на поле выбегали марокканские фанаты — накинул еще чуть-чуть. Это в итоге почти спасло Аргентину на 16-й добавленной минуте, когда после двух попаданий в перекладину на добивании отличился Медина. Только это была еще далеко не точка. В тот момент, когда ВАР изучал повтор, марокканские болельщики устроили беспорядки, которые привели к остановке матча.

Доигровку последних минут при пустых трибунах провели после почти двухчасовой паузы, причем гол Аргентины отменили. Об этом объявили уже после дополнительной разминки, и для сине-белых это стало шоком. Сенсация все же произошла, но в целом можно сказать, что обе сборные подтвердили статус фаворитов группы.

Как позже рассказал Маскерано, во время паузы все оставались в полном неведении. Даже прошла информация, что матч завершится со счетом 2:2, а продолжать игру не хотели ни аргентинцы, ни марокканцы. Аргентинский тренер насчитал семь забегов фанатов на поле. А еще рассказал, что накануне во время тренировки команду ограбили, украв в числе прочего вещи у плеймейкера сборной Альмады, которого в «Атланте Юнайтед» в ближайшее время может заменить Миранчук.

Ну а сопровождавшаяся словами про честь флага фраза голкипера-ветерана Рульи, что аргентинцы поняли, куда попали, и как с ними будут обращаться, говорит о том, что теперь его команда зла и мотивирована. Почти как на ЧМ-2022 после проигрыша Саудовской Аравии. Теперь для Аргентины ключевым становится матч с Ираком, который сенсационно лидирует в группе на пару с марокканцами. Бронзовые призеры молодежного Кубка Азии одержали волевую победу над Украиной. Но такой ли это сюрприз? У иракцев отличились 28-летний Аймен Хуссейн и 20-летний Али Ясим, которые задают тон в атаке национальной сборной в отборочном турнире ЧМ-2026.

Олимпийские игры. Мужчины. Группа B
24 июл, 20:00. Parc Olympique lyonnais (Stade des Lumieres) (Лион)
Ирак (олимп.)
2:1
Украина (олимп.)

И

В

Н

П

М

О

1. Ирак

1

1

0

0

2-1

3

2. Марокко

1

1

0

0

2-1

3

3. Аргентина

1

0

0

1

1-2

0

4. Украина

1

0

0

1

1-2

0

Унижение Парагвая

Олимпийские игры. Мужчины. Группа D
24 июл, 20:00. Matmut Atlantique (Nouveau Stade Bordeaux) (Бордо)
Япония (олимп.)
5:0
Парагвай (олимп.)

Динамовец Бальбуэна был капитаном Парагвая на Кубке Америки, а сейчас в том же статусе приехал на Олимпиаду. Шансы выйти из группы чуть выше, но старт красно-белые провалили. Точнее — Япония выглядела командой более высокого уровня. Гол Мито, который резко пробил в ближний угол, вышел заслуженным, а вскоре «Синие самураи» еще и получили численное преимущество. Вмешательство ВАР привело к тому, что в раздевалку досрочно отправился Вера. А Хиракава, которому парагваец в центре поля шипами наступил на ахилл, попытался продолжить игру, но спустя несколько минут покинул поле только на носилках.

Футболисты сборной Узбекистана проиграли Испании. Узбекистан открыл Олимпиаду, достойно проиграв Испании. Шомуродов забил исторический гол

Да, во втором тайме у выигравшего олимпийскую квалификацию в Южной Америке Парагвая был шанс отыграться даже вдесятером. Однако Марсело Фернандес не только промахнулся, но и встряхнул японцев. Они снова прорвали оборону слева от ворот, и Сайто от линии поля навесил голову Мито. И окончательно сломал парагвайцев гол опорного хавбека Ямамото, которому снова помог отличиться Сайто. Два гола Фуджио на последних минутах позволяют охарактеризовать матч, как унижение одного из оппонентов. А разность мячей может выйти Парагваю боком. Разве что ничья Мали и Израиля оставляет шансы на четвертьфинал.

Олимпийские игры. Мужчины. Группа D
24 июл, 22:00. Parc des Princes (Париж)
Мали О
1:1
Израиль (олимп.)

И

В

Н

П

М

О

1. Япония

1

1

0

0

5-0

3

2. Израиль

1

0

1

0

1-1

1

3. Мали

1

0

1

0

1-1

1

4. Парагвай

1

0

0

1

0-5

0

Ничья в пользу Узбекистана

Олимпийские игры. Мужчины. Группа C
24 июл, 18:00. Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau (Нант)
Египет (олимп.)
0:0
Доминиканская Республика (олимп.)

Вторая игра в группе, где выступает стартовавший с проигрыша испанцам Узбекистан, во всех отношениях обнадежила впервые попавшую на Олимпиаду среднеазиатскую команду. Во-первых, никто из непосредственных конкурентов в борьбе за выход в плей-офф не выиграл и набрал всего по одному очку. Во-вторых, ни египтяне, ни доминиканцы не убедили и не показали ничего особенного. Узбекской команде оба соперника по зубам, но пока — в теории. Доказывать ее предстоит в следующих турах, и ближайший из них пройдет в субботу.

И

В

Н

П

М

О

1. Испания

1

1

0

0

2-1

3

2. Египет

1

0

1

0

0-0

1

3. Доминиканская Республика

1

0

1

0

0-0

1

4. Узбекистан

1

0

0

1

1-2

0
Александр Ляказетт
Хавьер Маскерано
Футбол
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Марокко по футболу
Сборная США по футболу
Сборная Франции по футболу
Фабиан Бальбуэна
0
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