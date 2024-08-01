Женская сборная Канады вышла в плей-офф Олимпиады, несмотря на снятие 6 очков за шпионаж

Женская сборная Канады по футболу выиграла у команды Колумбии (1:0) в матче 3-го тура группового турнира Олимпийских игр-2024.

Канадские футболистки вышли в плей-офф турнира, несмотря на снятие 6 очков за то, что перед первой игрой на Олимпиаде аналитик подсматривал тренировки Новой Зеландии с помощью дрона.

Канада выиграла все 3 матча в группе и с 3 очками со второго места вышла из группы. Первыми стали француженки — 6 очков. Они сегодня обыграли Новую Зеландию (2:1)