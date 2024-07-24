Тальяфико: «Выходя из цирка, будем ли мы говорить о причине, по которой матч Аргентины был приостановлен?»

Защитник сборной Аргентины Николас Тальяфико поделился мыслями о скандальном матче группового турнира Олимпиады с Марокко.

Встреча была прервана на 16-й минуте добавленного времени при счете 2:2 из-за беспорядков болельщиков команды Марокко и доигрывалась после двухчасовой паузы. После возобновления матча было объявлено об отмене гола Кристиана Медины, благодаря которому аргентинцы сравняли счет на 90+16-й минуте. В итоге игра завершилась со счетом 2:1 в пользу Марокко.

«Выходя из цирка, будем ли мы говорить о причине, по которой он был приостановлен, или продолжим прикидываться глупцами? Если бы все было наоборот, я не могу себе представить, что бы они сказали», — написал Тальяфико в своих соцсетях.

Ранее главный тренер сборной Аргентины Хавьер Маскерано заявил, что организация Олимпиады в Париже не соответствует уровню соревнований такого масштаба. Он также сообщил, что полузащитника команды Тьяго Альмаду ограбили во время тренировки.