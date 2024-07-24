Сборная Японии разгромила Парагвай на Олимпиаде-2024, Бальбуэна провел весь матч

Сборная Японии в матче группового турнира Олимпиады-2024 обыграла Парагвай со счетом 5:0.

По дублю оформили Сюнсукэ Мито и Сета Фудзио, еще один гол забил Рихито Ямамото. На 25-й минуте при счете 0:1 парагвайцы остались вдесятером. Защитник «Динамо» Фабиан Бальбуэна провел весь матч.

В другом матче Украина уступила Ираку со счетом 1:2. В составе украинцев отличился Валентин Рыбчинский, у иракцев голы забили Айман Хуссейн, реализовавший пенальти, и Али Яссим.

В следующем матче группы D Япония 27 июля сыграет с Мали, Парагвай в этот же день встретится с Израилем.