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Сегодня, 22:04

Сборная Японии разгромила Парагвай на Олимпиаде-2024, Бальбуэна провел весь матч

Сергей Разин
корреспондент
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24 июля. Сборная Японии обыграла Парагвай (5:0).
Фото Reuters

Сборная Японии в матче группового турнира Олимпиады-2024 обыграла Парагвай со счетом 5:0.

По дублю оформили Сюнсукэ Мито и Сета Фудзио, еще один гол забил Рихито Ямамото. На 25-й минуте при счете 0:1 парагвайцы остались вдесятером. Защитник «Динамо» Фабиан Бальбуэна провел весь матч.

В другом матче Украина уступила Ираку со счетом 1:2. В составе украинцев отличился Валентин Рыбчинский, у иракцев голы забили Айман Хуссейн, реализовавший пенальти, и Али Яссим.

В следующем матче группы D Япония 27 июля сыграет с Мали, Парагвай в этот же день встретится с Израилем.

Олимпийские игры. Мужчины. Группа D
24 июл, 20:00. Matmut Atlantique (Nouveau Stade Bordeaux) (Бордо)
Япония (олимп.)
5:0
Парагвай (олимп.)
Олимпийские игры. Мужчины. Группа B
24 июл, 20:00. Parc Olympique lyonnais (Stade des Lumieres) (Лион)
Ирак (олимп.)
2:1
Украина (олимп.)

Сборная Ирака по футболу
Сборная Парагвая по футболу
Сборная Украины по футболу
Сборная Японии по футболу
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