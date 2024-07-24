Вратарь Аргентины Рульи — о возобновлении матча с Марокко через два часа: «Это позор»

Вратарь сборной Аргентины Херонимо Рульи назвал позором организацию матча с Марокко в групповом турнире Олимпиады-2024.

«Это позор. Мы чувствуем себя использованными. Мы вышли, потому что нам сказали, что шоу должно продолжаться. Это несерьезно, это непрофессионально», — приводит Clarin слова Рульи.

Встреча проходила на стадионе «Жеффруа-Гишар» в Сент-Этьене и доигрывалась без зрителей после двухчасовой паузы . Судья прервал матч на 16-й минуте добавленного времени при счете 2:2 из-за беспорядков болельщиков команды Марокко, выбежавших на поле. Во время паузы судьи провели проверку гола Кристиана Медины, который сравнял счет, и отменили взятие ворот из-за офсайда. В итоге встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу Марокко.