Сборная Испании обыграла Узбекистан на Олимпиаде-2024

Сборная Испании в матче группового турнира Олимпиады-2024 обыграла Узбекистан со счетом 2:1.

В составе испанцев отличились Марк Пубиль и Серхио Гомес, у Узбекистана пенальти реализовал Элдор Шомуродов.

В следующем матче группы C Испания 27 июля сыграет с Доминиканской Республикой, Узбекистан в этот же день встретится с Египтом.

Футбольный турнир на Олимпийских играх проходит с 24 июля по 10 августа в Париже, Бордо, Марселе, Лионе, Нанте, Ницце и Сент-Этьене. На прошлой Олимпиаде в Токио золотые медали завоевала сборная Бразилии.