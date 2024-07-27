Сборные Узбекистана и Египта встретятся в матче в рамках 2-го тура группового этапа футбольного турнира на Олимпийских играх 2024 года в субботу, 27 июля. Встреча группы С пройдет на стадионе «Ля Божуар — Луи Фонтено» в Нанте, Франция. Начало — в 18:00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию дня. Ключевые события матча будут доступны в разделе «Матч-центр» на сайте «СЭ». Видеоплеер с трансляцией матча Узбекистан — Египет для жителей России доступен на сайте МОК.

Футбольный турнир на Олимпиаде 2024 года проходит с 24 июля по 9 августа. Олимпийским чемпионом на прошлых Играх стала сборная Бразилии. В финале турнира в Японии бразильцы обыграли национальную команду Испании со счетом 2:1.