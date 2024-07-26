Тренера женской сборной Канады по футболу отстранили от работы после обвинений в слежке за соперницами

Канадская футбольная ассоциация отстранила тренера женской национальной команды по футболу Бев Пристман от работы после обвинений в шпионаже за соперницами из Новой Зеландии на Олимпийских играх.

По словам генерального директора ассоциации Кевина Блю, организация получила дополнительную информацию о предыдущем использовании дронов против соперников перед Олимпиадой в Париже. В свете новых данных было принято решение отстранить Пристман на оставшуюся часть Олимпийских игр и до завершения независимой проверки.

Исполнять обязанности главного тренера до конца Игр в Париже будет Энди Спенс.

Ранее Олимпийский комитет Новой Зеландии подал заявление в МОК с жалобой на то, что сотрудники сборной Канады снимали их тренировку с помощью дрона. После данного инцидента дисциплинарный комитет ФИФА начал расследование в отношении канадской команды.

Летние Олимпийские игры-2024 в Париже стартовали 24 июля и будут длиться до 11 августа.