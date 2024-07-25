Свищев предложил Франции обратиться к России за помощью в организации Олимпийских игр

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в комментарии для «СЭ» отреагировал на беспорядки во время матча Аргентина — Марокко на Олимпийских играх в Париже.

— Мы много раз заявляли, что Франция, к сожалению, не готова к проведению Олимпийских игр. Каждый день все новые сюрпризы. Удивительно все это, потому что Франция — одна из известнейших спортивных стран, где знают и любят футбол. Но мы помним события 2016 года, где участвовали наши болельщики. Французская служба безопасности не может справиться с активными болельщиками. Если они не могут обеспечить безопасность, то зачем берутся за это? А если берутся, то нужно обращаться к странам, которые профессионально это делают. Например, Россия.

Безопасность на спортивных объектах в России сейчас на высочайшем уровне. Отдельные случаи, конечно, бывают. Пока не поздно, французы могут обратиться к россиянам. Мы хотя бы советом поможем. Я думаю, мы каждый день будем комментировать подобные события. Французы со своими внутренними проблемами не могут справиться, а берутся за Олимпийские игры, — сказал Свищев «СЭ».

Встреча проходила на стадионе «Жеффруа-Гишар» в Сент-Этьене и доигрывалась без зрителей после двухчасовой паузы. Судья прервал матч на 16-й минуте добавленного времени при счете 2:2 из-за беспорядков болельщиков команды Марокко, выбежавших на поле.

Во время паузы судьи провели проверку гола Кристиана Медины, который сравнял счет, и отменили взятие ворот из-за офсайда. В итоге встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу Марокко.