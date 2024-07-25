Депутат Госдумы Светлана Журова в комментарии для «СЭ» отреагировала на беспорядки во время матча Аргентина — Марокко на Олимпийских играх в Париже.

«Это неприятный инцидент, который не нужен МОК. Я не припомню, чтобы на Олимпийских играх во время футбольных матчей были проявление агрессии болельщиков. Олимпийский футбольный турнир часто был неинтересен болельщикам, и все спокойно относились к этому турниру. Зачастую мы даже не знали победителей. К нам данный инцидент никакого отношения не имеет, но попытаются свалить все на россиян. Я надеюсь, что подобных инцидентов больше не будет. Я допускаю, что не нужно было тратиться на систему слежения за болельщиками. Они просто не ожидали, что такое может быть. На футбольных олимпийских стартах никогда такого не было. Раньше все болельщики приходили совсем за другим. Надеюсь, что сейчас полиция будет готова к подобным инцидентам, как на чемпионате мира по футболу, а не на Олимпийских играх», — сказала Журова «СЭ».

Встреча проходила на стадионе «Жеффруа-Гишар» в Сент-Этьене и доигрывалась без зрителей после двухчасовой паузы. Судья прервал матч на 16-й минуте добавленного времени при счете 2:2 из-за беспорядков болельщиков команды Марокко, выбежавших на поле. Во время паузы судьи провели проверку гола Кристиана Медины, который сравнял счет, и отменили взятие ворот из-за офсайда. В итоге встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу Марокко.