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Шомуродов реализовал пенальти в матче против Испании на футбольном турнире Олимпиады-2024

Сергей Разин
корреспондент
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Элдор Шомуродов реализовал пенальти в матче против Испании.
Фото Reuters

Форвард сборной Узбекистана Элдор Шомуродов отличился в матче группового турнира Олимпиады-2024 против Испании.

29-летний узбек реализовал пенальти на 45+3-й минуте и сделал счет 1:1. Это первый гол Узбекистана в истории Олимпийских игр.

Узбекистан в группе C, помимо Испании, сыграет с Египтом и Доминиканской Республикой.

Футбольный турнир на Олимпийских играх проходит с 24 июля по 10 августа в Париже, Бордо, Марселе, Лионе, Нанте, Ницце и Сент-Этьене. На прошлой Олимпиаде в Токио золотые медали завоевала сборная Бразилии.

Олимпийские игры. Мужчины. Группа C
24 июл, 16:00. Parc des Princes (Париж)
Узбекистан (олимп.)
Испания (олимп.)

Элдор Шомуродов
Сборная Испании по футболу
Сборная Узбекистана по футболу
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