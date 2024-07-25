Президент Аргентинской футбольной ассоциации отреагировал на скандал в матче с Марокко на Олимпиаде

Президент Аргентинской футбольной ассоциации (AFA) Клаудио Тапиа подтвердил, что организация подала официальную жалобу в дисциплинарный комитет ФИФА после поражения от Марокко (1:2) на Олимпийских играх-2024.

«То, что нам, аргентинцам, пришлось пережить сегодня в Сент-Этьене, прискорбно. Почти два часа ожидания в раздевалке, после чего нашим игрокам пришлось снова выйти, чтобы продолжить матч, который должен был быть приостановлен рефери после вторжения на поле марокканских зрителей и насилия, которому подверглась аргентинская делегация, действительно бессмысленно и противоречит правилам соревнований.

Кроме того, не были услышаны мнения капитанов обеих команд, которые считали, что игру не следовало возобновлять. От Аргентинской футбольной ассоциации мы уже подали жалобу в Дисциплинарный комитет ФИФА, чтобы можно было принять соответствующие меры регулирования и наложить санкции на виновных», — приводит Mundo Albiceleste слова Тапиа.