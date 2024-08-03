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Париж-2024

Сегодня, 14:07

Отаменди о потасовке после матча Франция — Аргентина: «Я очень зол»

Алина Савинова
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Защитник сборной Аргентины по футболу Николас Отаменди объяснил потасовку с французскими футболистами после поражения (0:1) в 1/4 финала Олимпийских игр.

По окончании встречи игроки обеих команд и члены тренерского штаба устроили драку. Стычка началась на поле и продолжилась в подтрибунном помещении.

«Я очень зол из-за того, что французские футболисты пошли туда, где находились члены наших семей, чтобы отпраздновать это событие прямо у них на глазах. Этот Бальде или Баде, если он хочет праздновать, пусть подойдет к нам, и мы решим этот вопрос. Мы поговорим обо всем, о чем нам нужно поговорить», — заявил Отаменди.

Потасовка между сборными Аргентины и&nbsp;Франции. Матч Олимпийских игр Франция — Аргентина закончился потасовкой

Франция вышла в полуфинал Олимпиады-2024 и встретится с Египтом. В другой паре полуфиналистов Марокко сыграет с Испанией. Матчи пройдут 5 августа.

Источник: Mundo Albiceleste
Футбол
Олимпиада
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Франции по футболу
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