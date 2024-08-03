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Париж-2024

Сегодня, 08:33

Определились все полуфиналисты турнира по футболу на Олимпийских играх

Алина Савинова
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Игроки сборной Франции.
Фото Reuters

В пятницу, 2 августа, состоялись матчи 1/4 финала мужского футбольного турнира Олимпиады в Париже, по итогам которых стали известны все участники полуфинальных матчей.

В 1/2 финала сборная Марокко сыграет с Испанией, а национальная команда Франции встретится с Египтом. Игры пройдут 5 августа.

Матч за 3-е место запланирован на 8 августа. Финал мужского турнира состоится 9-го числа.

На Олимпийских играх 2020 года победителем мужского футбольного турнира стала сборная Бразилии. Серебряные медали завоевали испанцы, бронзовые — мексиканцы.

Футбол
Олимпиада
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