Сборная Франции обыграла Новую Зеландию в матче Олимпиады-2024

Футбольная сборная Франции в матче группового турнира Олимпиады-2024 обыграла Новую Зеландию со счетом 3:0.

Отличились Жан-Филип Матета, Десир Дуэ и Арно Муинга.

В другом матче США обыграли Гвинею со счетом 3:0.

Сборная Франции с 9 очками заняла первое место в группе A, США с 6 очками на второй строчке, на третьем месте Новая Зеландия (3 очка), замыкает группу Гвинея (0 очков).

Франция в четвертьфинале сыграет с Аргентиной, США встретятся с Марокко. Матчи пройдут 2 августа.