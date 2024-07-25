Отаменди: «Сейчас сборная Аргентины более сплочена, чем когда-либо»

Капитан сборной Аргентины Николас Отаменди поблагодарил болельщиков за поддержку в связи со скандалом на матче с Марокко в групповом турнире Олимпиады-2024.

«Спасибо всем за поддержку и сообщения. Мы приезжаем соревноваться, как и всегда, где бы мы ни находились, дома или на выезде. Но то, что произошло сегодня, делает тебя злым и бессильным. То, что подобные вещи происходят на таком важном событии, как Олимпийские игры, достаточно спорно. С нашей стороны пришло время посмотреть вперед и подумать о субботе. Сейчас мы более сплочены, чем когда-либо. Вперед, Аргентина», — написал Отаменди в Twitter.

Матч на стадионе «Жоффруа-Гишар» в Сент-Этьене доигрывался без зрителей после двухчасовой паузы. Из-за беспорядков, вызванных тем, что болельщики команды Марокко выбежали на поле, судья прервал матч на 16-й минуте добавленного времени при счете 2:2. Во время паузы судьи провели проверку гола Кристиана Медины, который сравнял счет, и отменили взятие ворот из-за офсайда. В итоге встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу марокканцев.