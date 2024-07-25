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Отаменди: «Сейчас сборная Аргентины более сплочена, чем когда-либо»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Николас Отаменди.
Фото AFP

Капитан сборной Аргентины Николас Отаменди поблагодарил болельщиков за поддержку в связи со скандалом на матче с Марокко в групповом турнире Олимпиады-2024.

«Спасибо всем за поддержку и сообщения. Мы приезжаем соревноваться, как и всегда, где бы мы ни находились, дома или на выезде. Но то, что произошло сегодня, делает тебя злым и бессильным. То, что подобные вещи происходят на таком важном событии, как Олимпийские игры, достаточно спорно. С нашей стороны пришло время посмотреть вперед и подумать о субботе. Сейчас мы более сплочены, чем когда-либо. Вперед, Аргентина», — написал Отаменди в Twitter.

Николас Отаменди во&nbsp;время матча. Скандал в матче Аргентины и Марокко: беспорядки болельщиков, двухчасовая пауза и поздняя отмена гола

Матч на стадионе «Жоффруа-Гишар» в Сент-Этьене доигрывался без зрителей после двухчасовой паузы. Из-за беспорядков, вызванных тем, что болельщики команды Марокко выбежали на поле, судья прервал матч на 16-й минуте добавленного времени при счете 2:2. Во время паузы судьи провели проверку гола Кристиана Медины, который сравнял счет, и отменили взятие ворот из-за офсайда. В итоге встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу марокканцев.

Николас Отаменди
Сборная Аргентины по футболу
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