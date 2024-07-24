Матч олимпийского турнира Аргентина — Марокко доиграют без зрителей

Матч между сборными Аргентины и Марокко в групповом турнире Олимпиады-2024 будет доигран без зрителей, сообщает L'Еquipe.

Игра была прервана на 90+16-й минуте при счете 2:2. После пропущенного гола в добавленное время болельщики Марокко массово выбежали на поле и начали кидать петарды в аргентинцев. Судья остановил игру и увел команды с поля. Статус матча на сайте Олимпиады в течение 45 минут значился как «прервана».

Во время паузы судьи провели проверку гола Кристиана Медины, который сравнял счет, и взятие ворот было отменено. Таким образом, матч возобновится при счете 2:1 в пользу сборной Марокко.

Сборные Аргентины и Марокко играют в группе В с командами Украины и Ирака.

Футбольный турнир на Олимпийских играх проходит с 24 июля по 10 августа в Париже, Бордо, Марселе, Лионе, Нанте, Ницце и Сент-Этьене.