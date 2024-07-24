Олимпиада
Календарь Медальный зачет Новости Статьи Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024
Футбол

Париж-2024

Сегодня, 18:05

Матч Аргентины с Марокко на Олимпиаде был прерван из-за выбежавших на поле фанатов

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Полиция Франции на матче Аргентина — Марокко.
Фото Reuters

Матч между сборными Аргентины и Марокко в групповом турнире Олимпиады-2024 (2:2) был прерван на 90+16-й минуте.

После пропущенного гола в добавленное время болельщики Марокко массово выбежали на поле и начали кидать петарды в аргентинцев, в то время как вооруженная полиция наблюдала за ними с бровки. Судья остановил игру и увел команды с поля. Статус матча на сайте Олимпиады значился как «прервана». Официальное его завершение произошло лишь спустя 45 минут после остановки. В течение этого времени игроки находились в раздевалках и ждали подтверждения, что матч окончен.

Аргентина с 1 баллом вышла на первое место в турнирной таблице группы В. Сборная Марокко (1) расположилась на 2-й строчке. Команды выступают в одном квартете с Ираком и Украиной.

Футбольный турнир на Олимпийских играх проходит с 24 июля по 10 августа.

Футбол
Олимпиада
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Марокко по футболу
0
Читайте также
МОК лишил признания федерацию бокса под руководством Кремлева
Биография Анджелины Джоли: «Оскар», развод с Брэдом Питтом и операции
Бортников сообщил о побеге исполнителя подрыва авто в Москве
Защитник ЦСКА Илья Агапов: «Приход Николича воспринял позитивно, у меня будет шанс»
Как Россия может ответить на изъятие доходов от ее активов в ЕС. Детали
Мужчине оторвало конечности после взрыва автомобиля в Москве
Популярное видео
Хантер Миска — новый вратарь московского «Динамо»
Бурдасов планирует играть за «Трактор»
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
«Торпедо» больше не ждет новичков
Максим Комтуа подписал контракт с «Динамо» / Новые правила КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
«Каролина» выставила Кузнецова на драфт отказов
СКА не будет играть на самой большой арене в мире
Евгений Кузнецов может продолжить карьеру в СКА
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 9
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сборная Испании обыграла Узбекистан на Олимпиаде-2024

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости