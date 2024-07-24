Футболиста сборной Аргентины ограбили во время тренировки на Олимпиаде

Главный тренер олимпийской сборной Аргентины Хавьер Маскерано заявил, что организация Олимпиады в Париже не соответствует уровню соревнований такого масштаба. Он также сообщил, что полузащитника команды Тьяго Альмаду ограбили во время тренировки.

«Вчера нас ограбили. У Альмады во время тренировки украли вещи, у него пропали часы, кольца. У нас везде просят удостоверения, а потом происходит нечто подобное. Болельщики семь раз прорывались на поле, а потом забросали нас петардами. Нам сказали, что счет 2:2 окончательный. Ни мы, ни Марокко не хотели продолжать играть», — цитирует Marca Маскерано.

По словам тренера, подобное не должно происходить на Олимпийских играх.

«Это Олимпийские игры, а не районные соревнования. Так не должно быть», — добавил он.

Ранее Маскерано назвал цирком матч Аргентины с Марокко в групповом турнире Игр, который доигрывался после двухчасовой паузы. Игра была прервана на 16-й минуте добавленного времени при счете 2:2 из-за беспорядков болельщиков команды Марокко, выбежавших на поле. Во время паузы судьи провели проверку гола Кристиана Медины, который сравнял счет, и отменили взятие ворот из-за офсайда. В итоге встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу Марокко.