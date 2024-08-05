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Сегодня, 17:30

Марокко — Испания: смотреть трансляцию матча 1/2 финала Олимпиады

Полуфинал олимпийского футбольного турнира Марокко — Испания пройдет 5 августа
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Cтадион «Оранж Велодром» в Марселе.
Фото Global Look Press

Матч 1/2 финала Олимпийского футбольного турнира Марокко — Испания пройдет в понедельник, 5 августа. Встреча состоится на поле стадиона «Оранж Велодром» в Марселе, Франция. Начало игры — в 19:00 по московскому времени.

«СЭ» проводит текстовую онлайн-трансляцию десятого медального дня на Олимпиаде в Париже. Ключевые события матча будут доступны в разделе «Матч-центр» на сайте «СЭ». Видеоплеер с трансляцией матча для жителей России доступен на сайте МОК.

Футбольный турнир на Олимпиаде 2024 года проходит с 24 июля по 9 августа. Олимпийским чемпионом на прошлых Играх стала сборная Бразилии. В финале турнира в Японии бразильцы обыграли национальную команду Испании со счетом 2:1.

Полностью календарь Олимпийских игр-2024 в Париже по дням и видам спорта и медальный зачет доступны в разделе Олимпиада сайта «СЭ».

Париж принимает летние Олимпийские игры 2024. Олимпийские игры-2024 в Париже: основная информация, виды спорта и расписание, фавориты и состав России

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