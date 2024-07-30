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Сегодня, 20:30

Израиль — Япония: смотреть трансляцию матча футбольного турнира Олимпиады

Израиль сыграет с Японией в олимпийском футбольном турнире 30 июля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Израиль и Япония сыграют в матче группы D олимпийского футбольного турнира во вторник, 30 июля. Игра пройдет на стадионе «Божуар» в Нанте (Франция) и начнется в 22.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию в перекличке соревновательного дня Игр. Ключевые события противостояния Израиль — Япония будут доступны в матч-центре на нашем сайте. Российские телеканалы не покажут Олимпийские игры в Париже. Видеотрансляцию бесплатно можно смотреть на официальном сайте МОК по быстрой регистрации.

Олимпийские игры. Мужчины. Группа D
30 июл, 22:00. Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau (Нант)
Израиль (олимп.)
Япония (олимп.)

Олимпиада проходит с 24 июля по 11 августа. Олимпийский футбольный турнир состоится с 24 июля по 9 августа. Групповой этап запланирован с 24 по 30 июля, игры четвертьфинала — на 2 августа, полуфинала — на 5 августа, финал — на 9 августа.

Футбол
Олимпиада
Сборная Израиля по футболу
Сборная Японии по футболу
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