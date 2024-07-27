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Париж-2024

Сегодня, 22:16

Гол Бальбуэны на 90+3-й минуте принес Парагваю победу над Израилем на Олимпийских играх

Руслан Минаев
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Сборная Парагвая победила Израиль (4:2).
Фото Reuters

Сборная Парагвая победила Израиль в матче группового турнира Олимпийских игр 2024 года в Париже — 4:2.

Победный гол на 90+3-й минуте забил защитник московского «Динамо» Фабиан Бальбуэна. Дубль на счету Марсело Фернандеса.

Олимпийские игры. Мужчины. Группа D
27 июл, 20:00. Parc des Princes (Париж)
Израиль (олимп.)
2:4
Парагвай (олимп.)

Сборная США разгромила Новую Зеландию со счетом 4:1.

У американцев голы забили Джордже Михайлович, Уокер Циммерман, Джанлука Бузио и Пакстен Ааронсон. У новозеландцев отметился Джесси Рэндалл.

Олимпийские игры. Мужчины. Группа A
27 июл, 20:00. Velodrome (Марсель)
Новая Зеландия (олимп.)
1:4
США (олимп.)

Футбол
Олимпиада
Сборная Израиля по футболу
Сборная Новой Зеландии по футболу
Сборная Парагвая по футболу
Сборная США по футболу
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