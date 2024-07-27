Гол Бальбуэны на 90+3-й минуте принес Парагваю победу над Израилем на Олимпийских играх
Сборная Парагвая победила Израиль в матче группового турнира Олимпийских игр 2024 года в Париже — 4:2.
Победный гол на 90+3-й минуте забил защитник московского «Динамо» Фабиан Бальбуэна. Дубль на счету Марсело Фернандеса.
Сборная США разгромила Новую Зеландию со счетом 4:1.
У американцев голы забили Джордже Михайлович, Уокер Циммерман, Джанлука Бузио и Пакстен Ааронсон. У новозеландцев отметился Джесси Рэндалл.
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