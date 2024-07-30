Сборная Египта обыграла Испанию и вышла в плей-офф Олимпиады с первого места в группе

Сборная Египта в заключительном матче группового турнира по футболу обыграла Испанию со счетом 2:1.

В составе египтян дубль оформил Ибрахим Адель, у испанцев гол на счету Саму Омородиона.

В другом матче группы C Узбекистан сыграл вничью с Доминиканской Республикой (1:1).

По итогам группового турнира Египет с 7 очками занял первое место в группе C, Испания с 6 очками на второй строчке, на третьем месте Доминиканская Республика (2 очка), замыкает группу Узбекистан (1 очко).

Египтяне и испанцы вышли в четвертьфинал олимпийского турнира. Матчи пройдут 2 августа.