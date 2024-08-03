Рульи — о потасовке после матча на Олимпийских играх: «Французы давно держали обиду и сегодня выплеснули эмоции»

Голкипер сборной Аргентины Херонимо Рульи прокомментировал массовую потасовку после поражения от Франции (0:1) в 1/4 финала Олимпийских игр.

«Иногда встречаются игроки, которые не знают, как отпраздновать победу! Этого можно было полностью избежать, и это никому не нравится. Но эй, мы — аргентинцы, мы знаем, что когда побеждаем, то празднуем это вместе с нашими болельщиками, а когда проигрываем, поздравляем соперника и отправляемся домой. Думаю, они давно держали обиду и сегодня выплеснули эмоции», — приводит TyC Sports слова Рульи.

После победы в финале Кубка Америки-2024 в автобусе сборной Аргентины футболисты пели расистскую песню, оскорбляющую игроков сборной Франции, что вызвало большой резонанс в СМИ.