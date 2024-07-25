Хакими получил расистские сообщения после матча с Аргентиной на Олимпиаде
Защитник «ПСЖ» и олимпийской сборной Марокко Ашраф Хакими после матча с Аргентиной (2:1) на Играх в Париже в соцсети получил оскорбительные комментарии от аргентинских фанатов.
Кроме того, в комментариях его назвали «насильником».
Встреча на стадионе «Жоффруа-Гишар» в Сент-Этьене доигрывалась без зрителей после двухчасовой паузы. Из-за беспорядков, вызванных тем, что болельщики команды Марокко выбежали на поле, судья прервал матч на 16-й минуте добавленного времени при счете 2:2. Во время паузы судьи провели проверку гола Кристиана Медины, который сравнял счет, и отменили взятие ворот из-за офсайда. В итоге встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу марокканцев.
Новости