Футбол (женщины) на Олимпиаде 2024: расписание соревнований Игр в Париже

Опубликовано расписание женского турнира на Олимпийских играх в Париже

С 26 июля по 11 августа состоятся летние Олимпийские игры в Париже, в рамках которых пройдет женский футбольный турнир. 25 июля стартует групповой этап. Публикуем расписание матчей. Время начала — московское.

25 июля, четверг

Группа C. 18.00. Испания — Япония

Группа A. 18.00. Канада — Новая Зеландия

Группа C. 20.00. Нигерия — Бразилия

Группа B. 20.00. Германия — Австралия

Группа A. 22.00. Франция — Колумбия

Группа B. 22.00. США — Замбия

28 июля, воскресенье

Группа C. 18.00. Бразилия — Япония

Группа A. 18.00. Новая Зеландия — Колумбия

Группа C. 20.00. Испания — Негерия

Группа B. 20.00. Австралия — Замбия

Группа A. 22.00. Франция — Канада

Группа B. 22.00. США — Германия

31 июля, среда

Группа C. 18.00. Япония — Негерия

Группа C. 18.00. Бразилия — Испания

Группа B. 20.00. Замбия — Германия

Группа B. 20.00. Австралия — США

Группа A. 22.00. Новая Зеландия — Франция

Группа A. 22.00. Колумбия — Канада

Матчи четвертьфинала состоятся 3 августа, полуфинала — 6 августа. Игра за 3-е место — 9 августа, финал — 10 августа.

Полный календарь соревнований летних Олимпийских игр 2024 в Париже по видам спорта и дням доступен в разделе нашего сайта.