Футбол на Олимпиаде 2024: расписание и где смотреть трансляцию матчей 1/4 финала
Франция сыграет с Аргентиной в четвертьфинале футбольного турнира Олимпиады
В пятницу, 2 августа, состоятся матчи 1/4 финала мужского футбольного турнира в рамках Олимпийских игр в Париже. «СЭ» публикует расписание игр четвертьфинала. Время начала — московское.
Расписание 1/4 финала мужского футбольного турнира
16:00. Марокко — США
18:00. Япония — Испания
20:00. Египет — Парагвай
22:00. Франция — Аргентина
Российские телеканалы не стали приобретать права на трансляцию Олимпийски игр в Париже. Смотреть бесплатно трансляцию можно на официальном сайте Международного олимпийского комитете (МОК) по быстрой регистрации.
Матчи полуфинала пройдут 5 августа, матч за 3-е место состоится 8 августа. Финал мужского турнира запланирован на 9 августа.
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