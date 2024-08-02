Футбол на Олимпиаде 2024: расписание и где смотреть трансляцию матчей 1/4 финала

Франция сыграет с Аргентиной в четвертьфинале футбольного турнира Олимпиады

В пятницу, 2 августа, состоятся матчи 1/4 финала мужского футбольного турнира в рамках Олимпийских игр в Париже. «СЭ» публикует расписание игр четвертьфинала. Время начала — московское.

Расписание 1/4 финала мужского футбольного турнира

16:00. Марокко — США

18:00. Япония — Испания

20:00. Египет — Парагвай

22:00. Франция — Аргентина

Российские телеканалы не стали приобретать права на трансляцию Олимпийски игр в Париже. Смотреть бесплатно трансляцию можно на официальном сайте Международного олимпийского комитете (МОК) по быстрой регистрации.

Матчи полуфинала пройдут 5 августа, матч за 3-е место состоится 8 августа. Финал мужского турнира запланирован на 9 августа.