Финал мужского олимпийского турнира между Францией и Испанией состоится в пятницу, 9 августа. Игра пройдет на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Начало матча — в 19.00 по московскому времени.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию соревновательного дня парижских Игр. Ключевые события матча будут доступны в разделе «Матч-центр» на сайте «СЭ». Видеоплеер с трансляцией матча для жителей России доступен на сайте МОК.

В полуфинале турнира Испания обыграла Марокко (2:1), а Франция оказалась сильнее Египта (3:1).

Футбольный турнир на Олимпиаде 2024 года проходит с 24 июля по 9 августа. Олимпийским чемпионом на прошлых Играх стала сборная Бразилии. В финале турнира в Японии бразильцы обыграли национальную команду Испании со счетом 2:1.

Полностью календарь Олимпийских игр-2024 в Париже по дням и видам спорта и медальный зачет доступны в разделе «Олимпиада» сайта «СЭ».