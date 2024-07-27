Сборная Франции одержала вторую победу подряд на Олимпиаде-2024

Олимпийская сборная Франции по футболу с минимальным счетом (1:0) одержала победу над Гвинеей во втором туре группового этапа Игр-2024.

Единственный гол в прошедшей встрече забил Килиан Силдилиа с передачи Майкла Олисе на 75-й минуте.

Стоит отметить, что в первом тайме главный арбитр матча дважды отменил голы гвинейцев из-за офсайдов.

Команда Тьерри Анри одержала вторую победу подряд в олимпийском цикле и возглавила группу А с шестью очками. Гвинея идет последней (0).

В параллельной встрече сборная Японии обыграла Мали со счетом 1:0. Победный гол азиатов забил Рихито Ямамото на 82-й минуте.

Япония возглавила группу D, набрав шесть очков. Национальная команда Мали располагается на третьей строчке с одним баллом.