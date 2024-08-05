Матч 1/2 финала Олимпийского футбольного турнира Франция — Египет пройдет в понедельник, 5 августа. Встреча пройдет на стадионе «Парк Олимпик Лионне» («Гран Стад де Лион») в Лионе, Франция. Начало — в 22:00 по московскому времени.

«СЭ» проводит текстовую онлайн-трансляцию десятого медального дня на Олимпиаде в Париже. Ключевые события матча будут доступны в разделе «Матч-центр» на сайте «СЭ». Видеоплеер с трансляцией матча для жителей России доступен на сайте МОК.

Футбольный турнир на Олимпиаде 2024 года проходит с 24 июля по 9 августа. Олимпийским чемпионом на прошлых Играх стала сборная Бразилии. В финале турнира в Японии бразильцы обыграли национальную команду Испании со счетом 2:1.

Полностью календарь Олимпийских игр-2024 в Париже по дням и видам спорта и медальный зачет доступны в разделе Олимпиада сайта «СЭ».