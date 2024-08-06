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Сборная Франции обыграла Египет и вышла в финал Олимпиады-2024

Сергей Разин
корреспондент
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5 августа. Сборная Франции обыграла Египет в полуфинале Олимпиады-2024 (3:1).
Фото Reuters

Футбольная сборная Франции в полуфинале Олимпиады-2024 обыграла Египет со счетом 3:1.

Основное время завершилось со счетом 1:1 — на гол Махмуда Сабера французы ответили точным ударом Жан-Филипа Матета. В дополнительное время на 92-й минуте Омар Файед оставил египтян вдесятером. На 99-й минуте Матета оформил дубль, а через 9 минут Майкл Олисе установил окончательный счет.

Франция в финале Олимпиады-2024 сыграет с Испанией, матч пройдет 9 августа. Днем ранее в матче за бронзу встретятся Египет и Марокко.

Олимпийские игры. Мужчины. 1/2 финала
05 авг, 22:00. Parc Olympique lyonnais (Stade des Lumieres) (Лион)
Франция (олимп.)
3:1
Египет (олимп.)

Сборная Египта по футболу
Сборная Франции по футболу
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