Сборная Франции обыграла Египет и вышла в финал Олимпиады-2024

Футбольная сборная Франции в полуфинале Олимпиады-2024 обыграла Египет со счетом 3:1.

Основное время завершилось со счетом 1:1 — на гол Махмуда Сабера французы ответили точным ударом Жан-Филипа Матета. В дополнительное время на 92-й минуте Омар Файед оставил египтян вдесятером. На 99-й минуте Матета оформил дубль, а через 9 минут Майкл Олисе установил окончательный счет.

Франция в финале Олимпиады-2024 сыграет с Испанией, матч пройдет 9 августа. Днем ранее в матче за бронзу встретятся Египет и Марокко.