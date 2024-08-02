Сборные Франции — Аргентины сыграют в четвертьфинале футбольного турнира в рамках Олимпийских игр-2024 в пятницу, 2 августа. Матч пройдет на стадионе «Матмют Атлантик» в Бордо (Франция). Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию соревновательного дня Олимпиады. Ключевые события противостояния Франция — Аргентина будут доступны в матч-центре на нашем сайте. Российские телеканалы не покажут Олимпийские игры в Париже. Трансляцию матча можно смотреть бесплатно на официальном сайте Международного олимпийского комитете (МОК) по быстрой регистрации (комментарии доступны на английском языке).

Олимпийский футбольный турнир стартовал 24 июля и завершится 9 августа.

Матчи полуфинала пройдут 5 августа. Матч за 3-е место запланирован на 8 августа, финал — на 9 августа.