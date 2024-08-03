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Париж-2024

Сегодня, 00:01

Франция обыграла Аргентину в 1/4 финала футбольного турнира на Олимпиаде-2024

Руслан Минаев
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Сборная Франции по футболу победила Аргентину в четвертьфинале Олимпийских игр в Париже — 1:0.

В начале матча счет открыл Жан-Филипп Матета. В концовке встречи главный арбитр Ильгиз Танташев после просмотра видеоповтора отменил гол форварда французов Майкла Олисе из-за фола в атаке.

После финального свистка футболисты обеих сборных устроили массовую потасовку.

Франция вышла в полуфинал Олимпиады-2024 и встретится с Египтом. В другой паре полуфиналистов Марокко сыграет с Испанией. Матчи пройдут 5 августа.

Олимпийские игры. Мужчины. 1/4 финала
02 авг, 22:00. Matmut Atlantique (Nouveau Stade Bordeaux) (Бордо)
Франция (олимп.)
1:0
Аргентина (олимп.)

Футбол
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Франции по футболу
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