Форвард сборной Аргентины Бельтран: «Странно, что французы начали праздновать гол перед нашими семьями»

Нападающий олимпийской сборной Аргентины Лукас Бельтран поделился мнением о стычке с футболистами сборной Франции (0:1) после четвертьфинала Олимпийских игр в Париже.

«Они отпраздновали гол у нас на глазах, оскорбляли и называли нас расистами. В такие моменты ты думаешь: «Почему они это говорят, ведь я не такой?» Также мне показалось странным, что они стали праздновать [победу в матче] перед нашими семьями. Не думаю, что это было правильно», — цитирует игрока RMC Sport.

Франция вышла в полуфинал Олимпиады-2024 и встретится с Египтом. В другой паре полуфиналистов Марокко сыграет с Испанией. Матчи пройдут 5 августа.