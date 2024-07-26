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Париж-2024

Сегодня, 03:57

ФИФА начала расследование скандала в матче Олимпиады между сборными Аргентины и Марокко

Евгений Козинов
Корреспондент
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Дисциплинарный комитет ФИФА назначит экспертов для расследования и проверки возможных нарушений в матче 1-го тура Аргентина — Марокко (1:2) на Олимпийских играх-2024, сообщает пресс-служба организации.

Эксперт будет помогать ФИФА в расследовании, которое запросила футбольная ассоциация Аргентины, и выявлять любые потенциальные нарушения правил.

Николас Отаменди во&nbsp;время матча. Скандал в матче Аргентины и Марокко: беспорядки болельщиков, двухчасовая пауза и поздняя отмена гола

Встреча на стадионе «Жоффруа-Гишар» в Сент-Этьене доигрывалась без зрителей после двухчасовой паузы. Из-за беспорядков, вызванных тем, что болельщики команды Марокко выбежали на поле, судья прервал матч на 16-й минуте добавленного времени при счете 2:2.

Во время паузы судьи провели проверку гола Кристиана Медины, который сравнял счет, и отменили взятие ворот из-за офсайда. В итоге встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу марокканцев.

Сборная Аргентины по футболу
Сборная Марокко по футболу
ФИФА
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